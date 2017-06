Présentation du nouveau livre de Christine Chaillot à l’Institut Saint-Serge (16 juin à 19h)

Le 16 juin à 19 heures à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, 93 rue de Crimée, Paris 75019, Christine Chaillot présentera son nouveau livre The Dialogue between the Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churches et parlera du dialogue entre l’Eglise orthodoxe et les Eglises orthodoxes orientales pré-chalcédoniennes (copte, éthiopienne, arménienne et syriaque). Ce dialogue, commencé de manière non officielle dès 1964, a commencé officiellement en 1985 à Chambésy (Genève). Lors des discussions on a reconnu que le principal différent était christologique et terminologique. Pour consulter la courte présentation du livre par l’éditeur, nous vous invitons à télécharger ce document.