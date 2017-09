Les reliques de la reine martyre Ketevan sont arrivées en Géorgie

Le 24 septembre, un fragment des reliques de la sainte grande-martyre et reine Ketevan est arrivé à Tbilissi, en provenance de l’Inde. Les reliques ont été accueillies à l’aéroport de Tbilissi par le patriarche catholicos de Géorgie Élie II ainsi que par le clergé et les fidèles. Elles resteront six mois en Géorgie. Le patriarche a déclaré à cette occasion : « Comment peut-il y avoir des incroyants dans une nation qui compte tant de saints, tant de martyrs – des centaines de milliers -, la reine Tamar, sainte Nina, sainte Ketevan. Et nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné la force et cette grâce. Le peuple géorgien entier semble avoir été uni aux cieux aujourd’hui… Notre reine bien-aimée est revenue vers nous aujourd’hui, Sa Majesté la reine Ketevan ». Le reliquaire a été transféré à la cathédrale de la Sainte Trinité à Tbilissi le 25 septembre, puis ensuite à la cathédrale d’Alaverdi, à 85 km de la capitale, où elles resteront jusqu’à la fête de la sainte le 26 septembre. Elles seront ensuite transportées dans les différents diocèses de Géorgie pour y être vénérées par les fidèles. On peut visionner ici l’arrivée des reliques.

Source