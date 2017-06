Rencontre chaleureuse de l’archevêque d’Athènes et du patriarche oecuménique

Le patriarche œcuménique Bartholomée a rencontré, le 6 juin, l’archevêque Jérôme, à l’archevêché d’Athènes. Le patriarche a mentionné la situation actuelle en Grèce, soulignant que « l’Église se tient aux côtés du peuple grec et le soutient dans les nécessités auxquelles il fait face », et, s’adressant à l’archevêque, il a souligné que « par vos paroles et vos actes, vous soulagez le peuple ». Le patriarche a ensuite remercié l’archevêque pour son soutien absolu au sujet du grand événement du saint et grand Concile, mentionnant que « malheureusement, certaines Églises, au dernier moment, n’ont pas voulu cheminer avec nous, malgré ce que nous avions décidé tous ensemble à Genève ». Le patriarche a également évoqué la nécessité de diffuser les décisions du Concile, faisant observer que

