Sous le slogan « Prier pour ceux qui ont fait une faute est notre devoir », la « Semaine de la prière » s’est achevée dans les prisons se trouvant sur le territoire du diocèse d’Ekaterinbourg. Des offices ont eu lieu dans tous les établissements pénitentiaires de la région de Sverdlovsk le dimanche de la Croix (3è dimanche de Carême), avec la bénédiction du patriarche de Moscou Cyrille et du métropolite d’Ekaterinbourg et de Verkhotouryé Cyrille. On peut visionner ici un court film vidéo de la Liturgie célébrée dans l’un des pénitenciers de la région d’Ekaterinbourg, au cours de laquelle chante le chœur constitué par les détenus.

