Suite aux manifestations anti-gouvernementales dans le pays, le Patriarcat de Roumanie appelle « à la prière, au dialogue et à la coresponsabilité sociale »

Suite aux manifestations anti-gouvernementales à Bucarest et dans d’autres villes, le Patriarcat de Roumanie a publié l’appel suivant :

« La société roumaine est fortement troublée actuellement, en raison d’un conflit entre les institutions principales du pays et, en conséquence, d’une polarisation dans les rangs de la population. Tout en étant neutre du point de vue politique, l’Église n’est pas indifférente sur le plan social, elle est réceptive aux orientations ou aux souhaits majeurs de la population : la justice sociale, la diminution de la pauvreté et l’accroissement du niveau de vie. Dans ce sens, la lutte contre la corruption doit continuer, tandis que les coupables doivent être sanctionnés, car le vol et l’appropriation des biens d’autrui dégradent la société sur le plan moral et matériel. En outre, la lutte contre la corruption ne doit pas être utilisée à des fins politiques partisanes, tandis que les sanctions et l’utilisation des prisons ne doivent pas être confondues avec l’extermination, car leur but est le redressement et la réintégration sociale de ceux qui reconnaissent et regrettent les méfaits qu’ils ont commis. Dans ce contexte social polarisé et fracturé, en qualité de « facteur de paix sociale » (cf. Loi sur les cultes N° nr. 489/2006, art. 7, al.1), l’Église appelle à la prière, au dialogue et à la co-responsabilité sociale. La prière est nécessaire, parce qu’elle éclaire la raison, pacifie les passions égoïstes et cultive la communion d’amour des hommes avec le Seigneur et les autres. Le dialogue est nécessaire pour surmonter les conflits entre les personnes, les institutions et les orientations sociales divergentes. La co-responsabilité sociale est nécessaire, parce que le rejet de la responsabilité entière sur l’adversaire ne résout pas les problèmes communs de la société, qui a besoin de solutions concrètes élaborées ensemble. Aussi, le Patriarcat de Roumanie appelle tous les serviteurs du Saint Autel et tous les fidèles à la prière pour la paix et l’unité du peuple roumain, pour le renouveau de la vie morale et spirituelle de la société roumaine, de même qu’il encourage le dialogue et la co-responsabilité dans la société.

Bureau de presse du Patriarcat de Roumanie »

Source