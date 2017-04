Le Lundi saint, 10 avril, Mgr Jean de Charioupolis a participé à la veillée de prière des témoins de la foi des XXe et XXIe siècles en souvenir de ceux qui ont offert leur vie pour l’Évangile au cours des dernières années et qui est organisé comme chaque année par la communauté de Sant’Egidio à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse. L’office de prière a été présidé par Mgr Pascal Delannoy, vice-président de la Conférence des évêques de France en présence du pasteur Madame Jane Strantz représentant la Fédération protestante de France, du père Jérome Thuault, du clergé de la chapelle et de nombreux fidèles. Veillez cliquer ici pour voir le livret de prière avec les noms des témoins de la foi.

