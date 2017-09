Vient de paraître: « Résurrection 1917-2017 »

Résurrection 1917-2017. Texte de Lilya Tourkina. Photographies de Charles Xelot, Cerf, 2017, 203 p.

Cent ans après la révolution d’octobre 1917, ce livre, centré sur un choix d’une quinzaine de monastères représentatifs, oppose à des photographies et à d’autres documents (comme des affiches de propagande) publiés pendant les premières décennies des persécutions religieuses en Russie, des photos prises récemment dans les mêmes lieux par Charles Xelot, et qui témoignent de la reconstruction architecturale et accessoirement de la restauration iconographique et du renouveau de la vie monastique qu’a connues l’Église russe au cours des trois dernières décennies. Cette mise en regard est accompagnée de citations tirées des propos de personnalités des deux partis, et surtout de commentaires de Lilya Tourkina pour ce qui est de l’histoire des monastères et de leur restauration.