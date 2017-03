Visite du Prince Charles au Patriarcat de Roumanie

Le jeudi 30 mars 2017, le patriarche de Roumanie Daniel a reçu au Palais patriarcal le prince Charles de Galles, qui se trouve en visite officielle en Roumanie. Le patriarche a exprimé sa joie pour l’inclusion dans le programme du prince de la visite au Patriarcat de Roumanie et a souligné l’intérêt particulier que Son Altesse Royale a manifesté pour les beautés spirituelles, culturelles et naturelles de Roumanie, devenant ainsi un ami du pays et du peuple roumain. Le patriarche Daniel a mentionné qu’au Royaume Uni vivent de nombreux fidèles orthodoxes roumains, soit étudiants, soit engagés dans les différents domaines d’activité de la société britannique. Aussi, il existe actuellement en Grande-Bretagne 45 paroisses orthodoxes roumaines, dont la desserte pastorale est assurée par un évêque vicaire et 42 clercs. Les paroisses bénéficient du soutien de l’Église d’Angleterre, notamment par la mise à disposition de lieux de culte. Dans le contexte où Son Altesse Royale a évoqué ses visites à certaines organisations humanitaires de Roumanie dans lesquelles sont impliquées des institutions britanniques, le patriarche de Roumanie a présenté les programmes sociaux du Patriarcat de Roumanie « Choisissez l’école ! » destiné à aider les enfants exposés au risque d’abandon scolaire, « Donnez du sang ! Sauvez la vie ! » et « Santé pour les villages », pour le soutien des personnes âgées et pauvres en milieu rural. Le prince de Galles a souligné l’importance de l’héritage culturel roumain et a apprécié la réceptivité de la Roumanie pour sa conservation. Dans ce contexte a été abordée la possibilité d’une coopération entre le Patriarcat de Roumanie, la Fondation du Prince de Galles et la Fondation Pro Patrimonio, en vue de la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et religieux roumain. Le patriarche de Roumanie a reçu avec joie cette proposition, parce que l’Église orthodoxe roumaine montre une préoccupation constante pour ce qui concerne la conservation du patrimoine ecclésiastique national. À l’issue de la visite, le patriarche Daniel a offert au prince Charles une icône réalisée avec la technique de la mosaïque, représentant le saint Apôtre André, protecteur de la Roumanie. Ensuite, il a remercié le prince Charles et a transmis à S.M. la reine Elisabeth II, ses vœux de bonne santé et sa bénédiction.

