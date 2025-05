Allocution du patriarche Bartholomée à l’occasion du 150ᵉ anniversaire de la fondation de l’école pour jeunes filles Zappéion (Constantinople)

« Vénérables frères dans l’épiscopat,Très révérend frère, métropolite des Quarante Églises, archiprêtre de la circonscription de Stavrodromi,Honorables Archontes,Distinguée coordinatrice de l’enseignement,Très honorable président de la glorieuse Communauté de Stavrodromi, avec vos collaborateurs,Éminentes directrices du collège-lycée et de l’école primaire et maternelle du Zappéion, avec les professeurs, instituteurs et le personnel de l’école,Éminentes représentantes de l’Association des anciennes élèves du Zappéion et de l’Union des Zappidès d’Athènes,Chères élèves, chers élèves,Très chers professeurs

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.