Communiqué de l’Archevêché des églises orthodoxe de tradition russe en Europe occidentale

Chers Pères, Chers Frères et Sœurs,

Comme vous le savez, notre Pays fait face à une importante épidémie de coronavirus COVID-19, depuis plusieurs semaines.

Le coronavirus se transmet entre les humains, il faut avoir été en contact étroit avec un porteur de la maladie ou avoir voyagé dans une zone touchée.

Suite aux nouvelles décisions gouvernementales annoncées le 16 mars 2020 concernant le confinement de la population et l’interdiction des déplacements, nous sommes dans l’obligation de devoir fermer les églises et les chapelles et d’annuler toutes les célébrations jusqu’à nouvel ordre.

Cependant il est permis de célébrer des funérailles avec un nombre restreint de personnes.

Nous recommandons donc, à nos recteurs et à nos prêtres de l’Archevêché de rester en contact avec les fidèles et de les accompagner spirituellement dans ce moment difficile.

Nous demandons à tous nos fidèles de garder l’esprit du Carême et de dire le plus souvent possible la prière de Saint Éphrem le Syrien ainsi que la prière en cas d’épidémie.

Pour les paroisses se situant hors de France, nous les invitons à respecter les instructions émises par les autorités civiles de leurs pays.

