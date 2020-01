Communiqué du Patriarcat œcuménique au sujet de la visite au Phanar d’une délégation de la République de Macédoine du Nord

« Aujourd’hui, 13 janvier 2020, Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Mgr Bartholomée a reçu, à sa demande, Son Excellence M. Oliver Spasovski, Premier ministre de la République de Macédoine du Nord, accompagné de son prédécesseur M. Zoran Zaev, et de leurs collaborateurs MM. Dane Talevski et Dejan Sotirovski. Le but de la visite était l’examen du problème ecclésiastique de leur pays. Pendant la discussion ont été abordées les phases préalables à ce sujet, dont le souhait du retour de l’Église de ce pays dans la canonicité sous le nom d’archevêché d’Ohrid, à la suite de la soumission par elle en son temps du recours à l’Église mère. Dans ce but, il a été décidé d’inviter au siège du Patriarcat œcuménique des délégations de l’Église de Serbie et de l’Église de leur pays [i.e. des représentants susmentionnés de Macédoine du Nord, ndt], à des fins de négociations et de tentative de trouver une solution acceptable par tous. L’atmosphère des discussions était chaleureuse et sincère, et les éminents visiteurs ont été ensuite invités à la table patriarcale, puis sont repartis ensuite chez eux. Le Premier ministre et sa suite ont exprimé leur déférence et leur confiance envers l’Église mère, dont ils ont reçu la bénédiction pour tout le clergé et le peuple de là-bas. Se trouvaient autour du patriarche œcuménique pendant la discussion, à laquelle ils ont contribué, leurs Éminences les métropolites Emmanuel de France, Maxime de Silybrie, Amphiloque d’Adrianoupolis, le révérendissime archimandrite Joachim et le diacre Grégoire, respectivement premier secrétaire et secrétaire adjoint du Saint-Synode, de même que le professeur Dr Konstantinos Délikonstandis, archonte enseignant de la nation grecque et directeur du Ier bureau patriarcal. Secrétariat général du Saint-Synode »











