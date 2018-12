C’est avec la louange à Dieu, une grande joie et satisfaction que le Patriarcat œcuménique annonce la fin des travaux du concile de réunification (Sobor) – la fondation de la nouvelle Église autocéphale orthodoxe d’Ukraine – qui s’est réunie à Kiev aujourd’hui, le 15 décembre 2018. Le métropolite Épiphane de Pereslavl et de Bila Tserkva est élu primat. Sa Béatitude, le primat nouvellement élu, a téléphoné à Sa Sainteté le patriarche œcuménique, et a exprimé son respect et a demandé les prières et les bénédictions de l’Église mère pour la réalisation de son ministère primatial, qui commence sous de bons auspices. Dans ce contexte, il est annoncé que le patriarche œcuménique Bartholomée a invité Sa Béatitude Épiphane à concélébrer la divine liturgie au Phanar lors de la grande fête de la Théophanie et à lui remettre le tomos de la création de la nouvelle Église sœur autocéphale. Au Patriarcat œcuménique, le 15 décembre 2018.

Du secrétariat du saint et sacré Synode du Patriarcat oecuménique