Communiqué du patriarche de Serbie Irénée au clergé de Belgrade concernant le coronavirus

Le patriarche de Serbie, en date du 21 mars 2020, a publié le communiqué suivant : « Nous exhortons le clergé de l’archevêché de Belgrade-Karlovci à se conformer, pour ce qui concerne toute la vie liturgie et paroissiale, aux décisions du gouvernement de la République de Serbie interdisant les rassemblements de plus de cinq personnes au même endroit, ainsi qu’aux autres mesures préventives qui doivent empêcher la propagation du coronavirus. En même temps, nous appelons le clergé à prendre soin spirituellement des paroissiens qui leur sont confiés et ce de toutes les façons possibles et permises. Avec notre bénédiction, patriarche de Serbie Irénée ».

Source