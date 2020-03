Communiqué du Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe au sujet du coronavirus

En date du 16 mars 2020, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe a publié le communiqué suivant : « Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe surveille de près les nouvelles et les messages quotidiens des responsables de l’Église, de l’État et des autorités sanitaires concernant la propagation croissante du dangereux coronavirus, représentant une menace pour la santé – et souvent pour la vie elle-même – de millions de personnes.

À tous ceux qui combattent ce fléau, en particulier aux médecins et autres membres du personnel médical, le Saint-Synode exprime sa profonde gratitude et son estime pour les efforts quotidiens dans la prévention et la répression de l’épidémie et invoque sur eux la bénédiction de Dieu. Le Saint-Synode présente aussi ses condoléances aux familles et aux amis des victimes décédés du virus mortel.

L’Église, en servant Dieu, sert toujours le salut et le bien-être de ses fidèles ainsi que de tous les autres gens, nos proches, surtout en ces jours difficiles.

En respectant l’importance et les réalisations de la médecine, que l’Église considère comme un grand don de Dieu et un haut fait humain, elle offre à ses fidèles un remède unique d’immortalité, la sainte Communion, ainsi que la grâce des saints Mystères et de tous ses actes sacrés.

Le Saint-Synode appelle tous les fidèles de l’Église à faire preuve de responsabilité et de modération dans cette situation et les exhorte à ne pas négliger les recommandations des services médicaux et des autorités de l’État et à ne pas négliger ou ignorer les mesures préventives prescrites – en un mot, à ne mettre en danger ni soi-même ni les autres. Il n’y a cependant pas de place pour la panique et les rumeurs non vérifiées.

Le Saint-Synode souligne également que le Seigneur est notre Espérance et notre Rédempteur en toute détresse, et que par conséquent nous devons multiplier les prières sincères pour les malades, et en particulier pour les médecins et autres membres du personnel médical, qui font de leur mieux d’une manière altruiste, s’exposant souvent aux dangers, ce qui est aussi une forme de service désintéressé à Dieu et à l’humanité. C’est à nous, en tant que chrétiens et êtres humains, qu’il revient de faire tout ce qui nous est possible, croyant et sachant par l’Écriture que tout est possible pour Dieu, même de surmonter les lois naturelles et les processus non naturels.

« Élevons nos cœurs ! » Faisons confiance à nos médecins, et surtout à notre Seigneur, le Médecin de nos âmes et de nos corps ! »

