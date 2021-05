L’atelier Mosaïciel propose deux conférences interactives avec François Bœspflug et Emanuela Fogliadini sur « Le grand Jeudi saint dans l’art » : jeudi 3 juin à 20 heures, « Dernière Cène », et samedi 5 juin à 20 heures, « Lavement des pieds ». Pour plus d’informations, voir cette page. Par ailleurs, l’atelier propose également des stages d’iconographie et de mosaïque.

