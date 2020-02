Le site officiel du monastère du Sinaï nous informe qu’en 2017 la fraternité monastique a pris la décision de préparer une édition critique du texte de l’Échelle de Saint Jean Climaque. Afin d’atteindre cet objectif, avec la bénédiction de l’archevêque du Sinaï, Mgr Damien, un comité savant fut constitué des moines et des amis du monastère, travaillant sous la direction du professeur Panagiotes Nikolopoulos.

La fraternité, bien consciente de l’ampleur et des coûts de la tâche entreprise, est récemment entrée en contact et a accepté de travailler avec l’Université de Louvain (Département des études de l’Orient chrétien et byzantin), qui en 2018 avait entrepris le même travail, mené par Maxim Venetskov, sous la direction du professeur Peter Van Deun. Ce partenariat permettrait au comité de revoir tous les manuscrits grecs existants (environ 500).

