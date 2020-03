Grande procession et réunion de prière à Vienne en soutien aux fidèles orthodoxes du Monténégro

Le 8 mars à midi, une grande procession et une réunion de prière ont eu lieu à Vienne, dénonçant la violation des droits humains des chrétiens orthodoxes au Monténégro.

Plusieurs milliers de personnes ont participé à la procession, en partant depuis la Schawarzenbergplatz, passant devant l’Opéra d’État de Vienne, jusqu’à la Bibliothèque nationale, devant laquelleune prière a été prononcée. Mgr André, évêque serbe d’Autriche et de Suisse, s’est adressé aux participants en remerciant tous ceux qui ont pris le temps et sont venus pour manifester leur solidarité et compassion à l’Église et au peuple serbe du Monténégro. Il a également souligné l’importance d’un comité d’organisation qui continuera à suivre la situation au Monténégro, ainsi que le rôle de l’Église orthodoxe grecque qui a envoyé son représentant, le père Athanase, mais aussi à l’Église catholique, représentée par le père Constantin Spiegelfeld. Ensemble, ces Églises et institutions continueront à lutter pour les droits démocratiques de tous les citoyens du Monténégro. Mgr André a souligné que la violation de ces droits concerne également l’Autriche, qui, dans le cadre de ses activités, permet le progrès démocratique d’une Europe unie.

Un appel pour participer à la protection des processus démocratiques et à la protection des sanctuaires au Monténégro a été fait à Alexander Van der Bellen, président de la République d’Autriche, au gouvernement autrichien dirigé par le Premier ministre Sebastian Kurz, ainsi qu’au ministère des Affaires étrangères, dirigé par Alexander Schallenberg.

