La chorale « Nicolae Lungu » du Patriarcat de Roumanie donnera un concert le 24 janvier à Bruxelles

Sous l’intitulé « Spiritualité roumaine dans la création musicale religieuse », l’événement est organisé par la représentation du Patriarcat de Roumaine auprès des institutions européennes et par « Les Grandes Heures de la Cambre ». Le concert aura lieu en l’église « Notre-Dame-de-La-Cambre » à Ixelles, à 20h et fera partie du Festival international d’art « Europalia ». L’édition courante du festival est dédiée à la Roumanie. Dans le contexte de cet événement sera présentée aussi une exposition sur les confesseurs de l’Orthodoxie dans les geôles communistes. La chorale « Nicolae Lungu » a été fondée il y a 200 ans et trouve son origine dans le début fragile des choristes roumains de Muntenia (1836). Tout au long de son existence, le chœur a eu des dirigeants et des compositeurs d’exception. La chorale est constitué de personnes qui sont déjà actives dans des chœurs professionnels, mais aussi des professeurs, des intellectuels, des étudiants en théologie ou des diplômés du conservatoire, qui mettent leurs dons à disposition de l’Église. La chorale « Nicolae Lungu » du Patriarcat de Roumanie a donné de nombreux concerts dans les grandes salles et églises de Bucarest, ainsi que dans de nombreuses villes de Roumanie et de l’étranger.

