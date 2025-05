La paroisse de la Résurrection du Christ à Meudon a fêté solennellement son centenaire

La paroisse de la Résurrection du Christ à Meudon, relevant de l’Église orthodoxe russe hors-frontières a fêté son centenaire le samedi 17 mai 2025. Les célébrations liturgiques solennelles étaient présidées par Mgr Irénée, évêque de Londres et d’Europe occidentale, accompagné de l’ancien évêque diocésain, l’archevêque Michel (aujourd’hui à la retraite). Ont concélébré avec les hiérarques : le recteur de l’église de Meudon, l’archiprêtre Michel Goudkoff, ainsi que le hiéromoine Nicodème (diocèse de Chersonèse), le prêtre Georges Machtalère, et le prêtre Serge Ciolkovitch (archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe) ; de même que les protodiacres Nicolas Rehbinder (diocèse de Chersonèse), Alexandre Boldyreff et le diacre Philippe Markov.

De nombreux ecclésiastiques invités étaient également présents, chantant dans un deuxième chœur spécialement constitué, priant dans le saint Autel et communiant aux saints Mystères. Étant une paroisse dédiée à la Résurrection, les offices liturgiques du centenaire revêtaient une signification particulière en cette période pascale. Une vigile nocturne fut célébrée dans une atmosphère de componction et de joie ; l’artoklasia a été célébrée par l’archevêque Michel, et les deux hiérarques dirigèrent ensemble le polyeleos au milieu du chant des hymnes pascales, magnifiquement interprétées par deux chœurs placés sous la direction du lecteur Nikolaï Goudkoff et de Mathieu Malinine. Lors de la Divine Liturgie, Mgr Irénée fut accueilli au porche de l’église avec le pain et le sel traditionnels, puis revêtu au centre du temple, tandis que les Heures pascales étaient chantées dans la joie.

Rejoint à la cathèdre par Mgr Michel, la Liturgie se déroula dans un esprit festif et d’action de grâce. Après la consécration des saints Dons, un sous-diacre de la paroisse de Meudon, Michel Artzimovitch, fut ordonné diacre, au milieu des acclamations joyeuses de « Axios ! ». À la fin de la Liturgie, Mgr Irénée s’adressa au clergé et aux fidèles par une homélie sur la signification spirituelle des cent ans de vie paroissiale. Évoquant les ancêtres spirituels des paroissiens actuels, l’évêque déclara : « Nos ancêtres nous crient : serez-vous, comme nous, ceux qui élèvent la Croix et apportent la Vie véritable à un monde mourant ? Serez-vous missionnaires du véritable Évangile dans un monde de mensonge ? Ferez-vous plus que simplement nous commémorer : honorerez-vous notre œuvre et notre foi en les incarnant dans vos vies ? » Puis il appela tous ceux qui étaient rassemblés à l’action spirituelle : « Alors que nous célébrons leur héritage, mes frères, engageons-nous véritablement à suivre leur exemple. Que le second siècle de vie de cette paroisse soit marqué par la croissance ascétique, le zèle missionnaire, et l’annonce infatigable de l’Évangile du salut, afin qu’un jour, tout Meudon, tout Paris, toute la France et l’Europe entière puissent apprendre à se réjouir et à s’écrier avec nous : Le Christ est ressuscité ! En vérité, Il est ressuscité ! ».

À l’issue des prières finales, Mgr Irénée remit à l’archiprêtre Michel et à l’ensemble de la paroisse de Meudon une gramota synodale à l’occasion du centenaire. Puis fut chanté « Mémoire éternelle » pour les fondateurs de la paroisse, et « Ad multos annos » proclamé pour ses pasteurs actuels et leur troupeau. Les festivités se poursuivirent après les offices par un grand banquet festif dans l’ancien institut Saint-Georges, au cours duquel un livret commémoratif retraçant l’histoire de l’église fut distribué aux participants. Des prestations musicales et culturelles variées accompagnèrent les toasts et les félicitations offertes par les évêques, le clergé et les membres de la paroisse.

Source