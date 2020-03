Le Dimanche de l’orthodoxie à Bruxelles dans l’Archevêché de Belgique (Patriarcat oecuménique)

Le dimanche 8 mars, dans la cathédrale orthodoxe grecque de Bruxelles, a été célébré le Dimanche de l’orthodoxie. La liturgie était présidée par le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat œcuménique), entouré du métropolite Athanase d’Achaie (représentant de l’Église de Grèce auprès de l’Union européenne), de l’archevêque Job de Telmessos, de l’évêque Dosithée de Belgique et des Pays-Bas (Patriarcat de Géorgie) et de l’évêque Joachim d’Appolonia (auxiliaire du métropolite Athénagoras). Prêtres et diacres grecs, roumains, polonais, géorgiens, syriens et belges étaient présents.

Un compte rendu est en ligne sur cette page (dont la photographie ci-dessus).