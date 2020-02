Le « Fonds métropolitain » de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine réalisera une série de projets sociaux à l’aide du Département d’État des États-Unis

Le bureau de presse de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine a publié le communiqué suivant : « Dans le cadre de la rencontre du primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Épiphane avec le secrétaire d’État des USA Mike Pompeo, la conversation a été poursuivie sur le Fonds métropolitain de l’Église orthodoxe d’Ukraine, présenté au Secrétaire d’État en octobre 2019 déjà à Washington au moment de la visite officielle du métropolite Épiphane aux États-Unis. Mike Pompeo a chargé son équipe de constituer un groupe de travail dans lequel doivent entrer les représentations du Département d’État et de l’ambassade des États-Unis en Ukraine. Avec l’assistance du Département d’État, le Fonds prévoit de réaliser une série de projets sociaux, dont certains sont destinés à la réintégration du Donbass. Le Fonds métropolitain de l’Église orthodoxe d’Ukraine a été fondé en octobre de l’an passé et sera présenté à un large public lors du premier anniversaire de l’intronisation du Primat de l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine le 3 févier 2020 ».

