Le métropolite Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique, adresse une lettre de soutien au patriarche de Serbie Irénée au sujet des événements du Monténégro

« Votre Sainteté, cher Frère concélébrant les Mystères du Seigneur, Au milieu de la joyeuse célébration de la Nativité de notre Seigneur et de la Théophanie, nous vous écrivons avec tristesse en raison des troubles qui frappent nos frères orthodoxes au Monténégro. Nous souhaitons, pour être clairs à votre égard et celui de votre bien-aimé troupeau, que l’Église orthodoxe en Amérique prie, soutient et maintient la communion avec la Métropole du Monténégro de l’Église orthodoxe serbe et que l’Église orthodoxe en Amérique ne reconnaît pas comme canonique la soi-disant « Église orthodoxe monténégrine », ni son « clergé » dirigé par le défroqué Miraš Dedeić. Nous abhorrons les lois restreignant la liberté religieuse des citoyens monténégrins désirant maintenir l’unité de notre Église, Une, Sainte, Catholique et Apostolique, et nous nous dressons fermement contre toutes actions gouvernementales provoquant la confrontation et la violence contre les fidèles et la saisie de leurs biens ecclésiastiques. Durant les offices de la Théophanie, nous entendons la lecture du prophète Isaïe :« Prêtez l’oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle… Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi » (Isaïe 55, 3,5). Notre prière pour tous les résidents du Monténégro est qu’ils abandonnent tout extrémisme nationaliste violent et « viennent » vers les bras ouverts de la sainte Église du Christ, en trouvant leur véritable identité dans la personne de Jésus-Christ. Avec tristesse, mais avec espoir dans la miséricorde de notre Seigneur né à Bethléem et baptisé dans le Jourdain pour nous, je reste + TIKHON, archevêque de Washington, métropolite de toute l’Amérique et du Canada ».











