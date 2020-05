Liturgie et histoire : l’usage des cuillères de communion en temps de pandémie

Le site Public Orthodoxy vient de publier une intéressante étude rédigée par Daniel Garadza, diacre orthodoxe et spécialiste de la liturgie byzantine, chercheur associé à l’université de Regensburg en Allemagne. Nous vous proposons ci-dessous le texte intégral de cet article en Français :

Ces dernières semaines, les autorités ecclésiastiques ont recherché un précédent historique permettant de trouver des moyens de maintenir la pastorale auprès des fidèles et la Liturgie dans les églises en cette période de pandémie mondiale. En effet, comme certains l’ont souligné, fermer les lieux de culte et cesser de célébrer la Liturgie ne constitue pas une possibilité envisageable pour l’Église, même si certains saints ont pu parvenir à la sainteté sans une vie sacramentelle ou une participation régulière à la liturgie commune.

Malgré le souhait de tous de revenir à une situation normale, cela est actuellement impossible dans de nombreuses régions. Par exemple, en Allemagne, le métropolite grec-orthodoxe Augustin a informé les fidèles que, malgré la réouverture des églises au culte, les réglementations gouvernementales rendent impossible de faire communier les fidèles en utilisant une cuillère commune. En Autriche voisine, le métropolite grec-orthodoxe Arsène a trouvé une solution à ce problème en supprimant la cuillère et en donnant la Communion aux fidèles dans la main, en se fondant sur des précédents historiques et sur « la tradition liturgique et canonique du premier millénaire et la pratique de la Communion telle qu’elle a été établie par la divine Liturgie de saint Jacques, Frère du Seigneur ».

Trouver une solution pour que les fidèles puissent recevoir l’Eucharistie est louable ; on peut néanmoins se demander si une telle justification est nécessaire, car elle est une manipulation de l’histoire liturgique afin de l’adapter aux circonstances difficiles que nous connaissons aujourd’hui. Afin de mieux comprendre pourquoi, je vais vous présenter un résumé de ce que l’on sait sur l’histoire de la divine Liturgie de saint Jacques et sur l’utilisation des cuillères de communion.

La divine Liturgie de saint Jacques a été la liturgie eucharistique locale de Jérusalem et de ses environs au cours du premier millénaire, jusqu’à ce qu’elle tombe progressivement en désuétude et disparaisse dans la pratique vers le XIIesiècle, remplacée par les Liturgies de saint Jean-Chrysostome et de saint Basile le Grand qui étaient célébrées à Constantinople et ailleurs, et que nous connaissons aujourd’hui dans le rite byzantin. Les raisons de cette substitution sont complexes mais peuvent s’expliquer par le phénomène de « byzantinisation », autrement dit le déclin de la Liturgie de Jérusalem pendant l’occupation islamique ainsi que l’influence croissante de Constantinople. Les caractéristiques les plus remarquables de la Liturgie de saint Jacques, que nous pouvons déduire de manuscrits datant du VIIIe siècle, comportent, entre autres : une Anaphore plus longue avec des commémorations élaborées des vivants et des défunts dans les diptyques introduits par la phrase « Souviens-toi, Seigneur notre Dieu… », une lecture extraite de l’Ancien Testament, et de nombreuses hymnographies variables.

En ce qui concerne la Communion, ces sources manuscrites – qui, il faut le souligner, ne sont pas plus anciennes que les plus anciens témoignages des Liturgies de saint Basile le Grand et de saint Jean Chrysostome – fournissent très peu d’informations sur la manière dont la Communion était distribuée aux fidèles. Leurs descriptions sont réduites au minimum. Nous pouvons cependant trouver dans d’autres sources que la Communion sous les deux espèces – le Corps placé dans la main et le Sang distribué à partir d’un calice commun – constituait la norme dans la Liturgie de saint Jacques, comme dans celle de saint Basile le Grand et de saint Jean Chrysostome, jusqu’au XIe siècle, époque à laquelle l’utilisation de cuillères pour la Communion s’est généralisée. En fait, les cuillères de communion ont probablement été utilisées pour la première fois dans la région où la Liturgie de saint Jacques était célébrée, c’est-à-dire en Palestine, dès le VIIe siècle.

Ce n’est que grâce à la réapparition en Grèce de la Liturgie de saint Jacques au XIXe siècle grâce à l’archevêque Denys (Latas) de Zante, puis suivie au début du XXe siècle par son édition slave par le hiéromoine Philippe (Ivan A. Gardner) que des rubriques ont été ajoutées et élaborées, révélant parfois les fantaisies d’éditeurs imaginatifs qui avaient étudié l’archéologie biblique et l’Antiquité tardive. Parmi les nouvelles rubriques figurait la pratique, autrefois universelle, de la Communion dans la main et au calice commun.

En fait, le Concile de Constantinople in Trullo (691/2), qui constitue le plus ancien témoignage textuel attribuant la divine Liturgie de Jérusalem « à saint Jacques, le frère selon la chair du Christ notre Dieu » (canon 32), précise également qu’à la fin du VIIe siècle, il n’y avait qu’une seule façon de recevoir la Communion – dans la main (canon 101) – dans toutes les divines Liturgies, qu’elles soient de Jacques, de Basile ou de Chrysostome.

L’histoire de la liturgie peut être utilisée de nombreuses manières, que ce soit par le clergé qui l’étudie afin de préserver les traditions passées du culte chrétien orthodoxe ou par les érudits qui examinent le(s) passé(s) parfois « imaginaire(s) » de la pratique liturgique, que ce soit dans les recommandations de rubriques rigoureuses ou les descriptions de magnifiques services avec un grand nombre de clercs et de fidèles. Cependant, l’histoire liturgique a un caractère informatif et non normatif : la manière dont les choses se déroulaient autrefois ne détermine pas la manière dont elles se déroulent aujourd’hui. S’appuyer sur une histoire inexacte ou incomplète peut déformer la prière et la pratique liturgiques.

La déclaration de certaines autorités de l’Église concernant la Communion dans la main constitue une tentative louable de respecter les directives des médecins et des autorités civiles en faisant appel à des précédents liturgiques issus de la tradition de l’Église. (Soit dit en passant, une autre particularité de la liturgie de saint Jacques concerne l’ « Hymne pour le lavage des mains », un hymne variable équivalent à un tropaire ou à un stichère, chanté pendant que le clergé se lavait les mains avant de transférer les dons à l’autel lors de la Grande Entrée ; assisterons-nous également à son renouveau pendant cette période de préoccupation accrue pour l’hygiène ?). Mais est-il nécessaire de justifier la pratique de la Communion dans la main par un recours à une histoire liturgique incomplète ? Et la Communion dans la main est-elle – peut-être moins choquante pour les catholiques de rite byzantin familiers avec la pratique catholique-romaine contemporaine post-Vatican II, mais étrangère pour les fidèles orthodoxes – la meilleure option aujourd’hui pour l’Église orthodoxe ? On m’a rapporté que la Communion dans la main et à partir d’un calice commun était la pratique au New Skete quand ce monastère était catholique de rite byzantin, mais qu’elle a cessé à la demande des autorités ecclésiastiques quand la communauté a été reçue dans l’Église orthodoxe en Amérique.

Dans un contexte de grande perturbation sociale et d’aspiration à un retour à la normale, la pratique liturgique est un élément essentiel vers lequel les fidèles se tournent en quête de soutien et de proximité. Il faut donc encourager un mode de réception de la Communion qui soit familier et qui soit théologiquement, historiquement et médicalement sain. Les approches qui suggèrent de prendre, plutôt que de recevoir, la communion eucharistique soulèvent des questions théologiques et modifient le sens de ce qui advient dans la divine Liturgie. Les méthodes comme l’intinction qui consistent à tremper le pain et à placer la Communion directement dans la bouche des fidèles en évitant la cuillère peuvent être peu hygiéniques. Les procédés qui utilisent d’autres récipients, tels que les gobelets en papier jetables ou les cuillères en bois, créent des déchets inutiles, ne sont pas durables, et vont à l’encontre des canons de l’Église (cf. Trullo, can. 101). Les techniques qui utilisent des produits chimiques pour nettoyer la cuillère commune sont compliquées à mettre en œuvre de manière efficace et introduisent des substances étrangères dans le calice. Les approches qui utilisent l’histoire liturgique pour se justifier (c’est-à-dire la Communion dans la main) mais qui le font de manière sélective (c’est-à-dire en ne conservant pas le calice commun) manquent d’authenticité.

Au lieu de détourner l’histoire, les autorités ecclésiastiques devraient agir dans l’esprit de la tradition de l’Église, mais le faire honnêtement, en étant conscientes que ces décisions et ces changements pourraient rester en vigueur pendant un certain temps après la fin de la pandémie. Jusqu’à présent, la meilleure approche, qui a déjà été proposée au sein du Patriarcat de Roumanie et de l’Église orthodoxe en Amérique, semble être l’utilisation de cuillères à communion individuelles métalliques pour chaque fidèle, qui sont stérilisées par la suite, après chaque utilisation – une méthode qui est à la fois facile et sûre. Je sais que les catholiques de rite byzantin en Hongrie avaient introduit une telle méthode il y a un siècle, lors d’une autre pandémie, et il y a sans doute eu d’autres exemples ailleurs.

Curieusement, certains catholiques-romains en Autriche, pour qui la communion dans la main se pratique partout, utilisent une cuillère pour faire communier les fidèles afin d’éviter le contact direct entre la main du prêtre et le communiant.

Tous ces divers exemples montrent qu’en temps de crise, il appartient aux pasteurs sages et zélés de décider de la meilleure façon de prendre soin des fidèles, et aux liturgistes de les accompagner en les informant et en leur rappelant l’histoire.