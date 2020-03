Message de félicitations du patriarche de Roumanie Daniel au patriarche œcuménique Bartholomée à l’occasion de son 80ème anniversaire

À l’occasion du 80ème anniversaire du patriarche Bartholomée, le patriarche de Roumanie Daniel a envoyé le message suivant : « À Sa Sainteté Bartholomée, archevêque de Constantinople – la Nouvelle Rome et patriarche œcuménique. Votre Sainteté, nous vous félicitons chaleureusement à l’occasion de votre 80ème anniversaire, vous transmettant notre amour fraternel dans le Christ et notre haute estime pour la riche activité pastorale et missionnaire de Votre Sainteté. Les relations fraternelles entre le Patriarcat de Roumanie et le Patriarcat œcuménique ont connu un grand développement durant les années récentes, en continuant l’œuvre de nos prédécesseurs, par laquelle nous avons exprimé d’innombrables fois notre estime à la fois pour l’amour et l’amitié que Votre Sainteté a constamment montrés envers notre Église et le peuple roumain, et pour votre sagesse et votre dynamisme dans le témoignage de l’orthodoxie. Dans ce contexte, la visite de Votre Sainteté à Bucarest à l’occasion de la consécration la cathédrale nationale, le 25 novembre 2018, mérite également d’être mentionnée. En même temps, nous exprimons notre profonde gratitude pour le soin paternel que vous montrez à l’égard de la communauté orthodoxe roumaine d’Istanbul qui est abritée, grâce à la gentillesse de Votre Sainteté, dans l’église fondée par le saint martyr et prince de Valachie Constantin Brâncoveanu. Votre Sainteté, en tant que promoteur fidèle et actif de la prière du Christ « Qu’ils soient un » (Jn XVII, 21), dans une activité archipastorale de longue date, vous avez souligné le rôle et la mission de l’orthodoxie dans le contexte contemporain en manifestant l’unité entre la liberté et la responsabilité. En même temps, Votre Sainteté, vous n’avez pas ignoré l’affirmation de l’identité nationale et de la liberté, tant dans la solidarité orthodoxe que dans l’assistance mutuelle, qui doit être manifestée dans une mesure bien plus grande dans le monde contemporain. Dans cette lumière de la communion fraternelle et de la coresponsabilité pastorale pour la prospérité de toute l’orthodoxie, au nom des membres du Saint-Synode, du clergé, des fidèles de l’Église orthodoxe roumaine et en notre propre nom, nous vous adressons nos vœux chaleureux et fraternels de bonne santé et prions le Sauveur Jésus-Christ qu’Il dispense Ses riches dons à Votre Sainteté. Nombreuses et heureuses années ! Avec grande estime et amour fraternel dans le Christ notre Seigneur †Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe de Roumanie ».

Source (dont photographie) : Basilica