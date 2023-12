Message de la Nativité du patriarche Jean X d’Antioche et de tout l’Orient

« Par la grâce du Dieu Tout-Puissant, Jean X, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient à mes frères, pasteurs de la sainte Église d’Antioche, à mes fils et filles, de ce Siège apostolique.

‘Bethléem a ouvert l’Éden ; venez, voyons !… Venez, recevons les biens du paradis à l’intérieur de la grotte !… C’est là que la Vierge, ayant mis au monde son enfant, étancha aussitôt la soif d’Adam… »

Par ces paroles, en s’exprimant par l’hymnographe, la sainte Église nous invite à contempler la Nativité du Christ. Celle-ci est la naissance de la lumière et de l’espérance sur le chemin de notre vie. Sa nativité est la naissance de notre humanité qui aspire à l’élixir d’immortalité. Sa nativité est la naissance de la joie qui dissipe les ténèbres des préoccupations mondaines. Dans la pauvre Bethléem, l’humble Dieu enrichissant est venu à nous. Un Enfant est venu à nous d’une Mère vierge pour étancher la soif de nos cœurs et de l’humanité pour le Créateur. D’une grotte sous la terre, l’Habitant des Cieux, le Seigneur et Maître du Très-Haut, a choisi de contempler l’humanité qu’Il aimait. Il s’est fait homme pour élever l’humanité à la hauteur de sa Divinité et a orné sa faiblesse pour déverser sur elle la force de sa puissance. La Vierge était parée d’une robe pure, enfantant Celui qui se dépouillait de sa demeure céleste sur le sol de l’humble terre. À Bethléem, sur les terres de Palestine, au sud de Jérusalem, voisines du Jourdain, des cèdres du Liban et des environs de Damas, et des étendues de l’Orient, est venu à nous l’« Orient de l’Orient », le Christ Seigneur. Il est venu à nous il y a plus de mille ans, implantant son Évangile dans les oreilles des apôtres et de nos ancêtres. Il a régné dans les âmes, Il a régné sur le trône du cœur et a habité dans la crèche de l’âme, faisant de cette terre orientale une crèche de son Évangile. Cette terre l’a reçu enfant dans les profondeurs de sa grotte, crucifié sur son calvaire et sortant de la tombe de son jardin. Cet Orient qui est le nôtre est plus qu’une simple terre ; c’est l’identité, l’existence et l’être. Cet Orient est pour nous chrétiens d’Antioche les fonts baptismaux dans le Christ. La saignée de la migration des chrétiens de leur Orient est comme la saignée d’une lance qui pique, une fois de plus, le flanc du Christ dans le Calvaire de ses passions. À l’approche de la célébration de la Nativité, nous nous approchons de la grotte et nous nous penchons vers son Enfant, lui confiant toute notre vie, le suppliant – le Seigneur de miséricorde et le Dieu de toute consolation – d’avoir pitié de ceux qui nous ont précédés pour rencontrer sa sainte face. Nous lui demandons la paix pour notre Orient bien-aimé, qu’il a embrassé volontiers pour notre salut. Nous prions pour la Palestine et pour la bande de Gaza ensanglantée, crucifiée sur l’autel des intérêts des nations et pour le silence condamné concernant les atrocités qui ont eu lieu et qui s’y produisent. Nous prions pour la Syrie et le Liban et pour la paix dans le monde entier. Nous Lui demandons d’insuffler, avec la force de son silence, la force de la paix au milieu des guerres et des conflits et de planter dans les cœurs la graine de sa croissance et la brise de sa paix. Nous prions pour nos frères, les métropolites d’Alep enlevés, Youhanna Ibrahim et Paul Yazigi, qui ont disparu depuis plus d’une décennie dans la condamnation et l’indignation internationales, et nos prières vont à chaque personne enlevée qui subit le prix de l’exploitation humaine sur le marché des intérêts.

Que Dieu vous bénisse tous, nos fils dans la patrie et à l’étranger, et à tous les peuples. Que Dieu bénisse ces jours et les remplisse de grâce et de bénédictions de la part de l’Enfant de la grotte, le Père des Lumières et le Dieu de toute consolation. Amen.

Damas, le 20 décembre 2023

