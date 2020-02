Message du patriarche de Moscou Cyrille au président chinois Xi Jinping à l’occasion de l’épidémie du coronavirus en Chine

Le patriarche de Moscou Cyrille a adressé au président chinois Xi Jinping un message exprimant sa sympathie et son soutien à ceux qui ont perdu des proches suite à l’épidémie résultant du cornavirus en Chine : « À Son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Votre Excellence, Je suis profondément préoccupé par les nouvelles concernant la propagation en Chine du coronavirus, qui a infecté des milliers de gens. La maladie a ôté la vie à de nombreux habitants du pays. Je sympathise sincèrement avec ceux qui ont perdu, à la suite de l’éclosion de l’épidémie, leurs parents, proches et amis. Je suis affligé avec eux et je vous demande de leur transmettre mes paroles de consolation et de soutien. Je souhaite le prompt rétablissement à tous les malades, ainsi que la force aux spécialistes qui en ces jours difficiles luttent de façon désintéressée pour la vie des malades. Cordialement, +Cyrille, patriarche de Moscou et de toute la Russie ».

Source