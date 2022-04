Parution aux éditions Apostolia : “Terre d’Israël, Terre d’Évangile”, recueil d’hymnes de Jacques Agbodjan

La Terre sainte d’Israël est un lieu unique, qui marque au plus profond de son être tout pèlerin y posant le pied. C’est là que la grâce du Dieu-Homme jaillit de la terre vers le ciel, puis du ciel vers le cœur de chaque homme, le transfigurant. C’est là, en effet, que s’accomplissent les noces du ciel et de la terre dans ces épousailles mystiques unissant la réalité palpable à l’évidence immatérielle. Aucune parole humaine ne suffirait à chanter la solennité et la grâce jaillissant de ce lieu.

Pourtant, Jacques Agbodjan tente ici par ces hymnes de nous faire goûter à ce à quoi l’on goûte lorsque l’on se rend en Terre d’Israël, sur les traces du Christ. Les mots se substituent aux pierres, les syntagmes aux ruelles, les sentences aux murmures, les images aux fragrances. Ces lignes nous laissent sentir le baume indéfinissable s’exhalant de cette terre et contempler le silence imperturbable et mystérieux qui y règne malgré le tumulte incessant qui s’y loge. Nous sommes plongés dans un lointain qui nous est si proche que l’on croirait presque qu’il nous est intérieur…

Disponible en ligne depuis cette page.