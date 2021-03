Parution du tome 3 du théâtre complet de Claude-Henri Rocquet

Les éditions Éoliennes viennent de publier le tome 3 du théâtre complet de Claude-Henri Rocquet (1933-2016), intitulé « Théâtre du Souffle » (864 pages, 30 euros). Claude-Henri Rocquet (site dédié) était membre de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève à Paris. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages.

« Mon théâtre est celui d’un poète, ou d’un musicien, d’un peintre parfois, presque jamais d’un romancier. Je le vois aussi comme une autobiographie voilée, indirecte, allusive. Certains poètes ne peuvent guère parler qu’à la première personne. Pour d’autres, les personnages sont leurs voix intérieures, diverses, contraires, parfois insoupçonnées d’eux-mêmes, inavouables. La scène du théâtre est leur scène intime, le miroir de ce qui se joue en eux et qu’on ne saurait deviner autrement. L’écriture, cette catharsis première, est filtre du chaos. L’amour de l’écriture, quand elle tend vers une certaine lumière, me fut une arche. J’ai toujours espéré l’arc-en-ciel. Quelque chose en moi, toujours, a contredit la nuit. »Claude-Henri Rocquet in « Dramaturge ? », 2003

Ce troisième volume comporte :

— Noé

Babel, Babylone, parade

Chronique du déluge

— Apocatastase

— Jonas

— Rahab

— Jessica

— Judith

— Lucernaire

— Hérode

— Frères humains