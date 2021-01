Un nouveau livre de saint Païssios l’Athonite, « La vie familiale » vient d’être édité par le monastère Saint-Jean-le-Théologien (Souroti de Théssalonique – Grèce). Il peut être commander en ligne depuis cette page !

Saint Païssios l’Athonite : « La vie familiale »

Extrait de l’avant-propos :

« Avec le présent volume, nous poursuivons la publication des paroles du bienheureux guéronda Païssios. Ce livre est consacré au thème de la famille et aux épreuves que l’homme subit en raison de la crise de l’institution familiale à notre époque. Le guéronda soulignait que la plupart des lettres qu’il recevait concernait des problèmes familiaux. Il en imputait la cause au fait que les hommes s’étaient éloignés de Dieu et cultivaient l’égoïsme. «Jadis, soulignait-il, la vie était plus calme et les conjoints plus patients. Mais aujourd’hui, tous sont comme des briquets: ils font jaillir des étincelles et ne supportent pas la moindre remarque. Et ensuite, on en vient au divorce».

S’étant placé très tôt au sein de la grande famille de l’Église, le guéronda éprouvait le sentiment de ne plus appartenir à sa propre petite famille. Il avait acquis l’amour divin et était devenu enfant de Dieu. Aussi considérait-il tout homme comme son frère et aimait-il chacun «dans la tendresse de Jésus-Christ». «À la vue d’un homme d’un certain âge, nous confiait-il, je me dis qu’il est mon père. À la vue d’une petite vieille, je me dis qu’elle est ma mère. À la vue d’un enfant, je le considère comme mon neveu. J’aime tout le monde. Je me réjouis des uns, me lamente sur les autres». Il se faisait ainsi parent de tout un chacun, enfant, frère, père ou grand-père, selon les circonstances. Cet amour sincère et universel aidait quiconque l’approchait à se transformer spirituellement, à recevoir la parole divine et à vivre en accord avec elle. »