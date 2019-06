Table ronde : “Pourquoi la théologie aujourd’hui ?” – 26 juin à Paris

À l’occasion de la fin de l’année scolaire L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge en partenariat avec la Mutuelle Saint-Christophe et le Fond de dotation pour la connaissance du monde orthodoxe organise une soirée de débat « Pourquoi la théologie aujourd’hui ? » La conférence inaugurale donnée par le philosophe et théologien Bertrand Vergely sera suivie du débat entre les enseignants et les étudiants de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge : Jivko Panev, Julija Vidovic et Raphaël Orsini Le modérateur de la soirée sera Christophe Levalois.

Le mercredi 26 juin à 19h30 dans l’Auditorium Jean XXIII de la Mutuelle Saint-Christophe 277 rue Saint-Jacques 75005 Paris