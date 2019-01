Selon un sondage effectué en Ukraine du 19 au 25 décembre, 43% des Ukrainiens soutiennent la nouvelle Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine, tandis que 22% y sont défavorables. Le premier pourcentage est en augmentation, il s’établissait à 31% en mai dernier. Celui de ceux qui y sont défavorables n’a guère changé. Il était à 20% en mai dernier et donc à 22% en décembre. On peut observer que le pourcentage monte à 70% en faveur de la nouvelle Église dans l’ouest du pays, et à 7% en défaveur dans cette même partie de l’Ukraine. Dans le centre de l’Ukraine les résultats sont respectivement 52% et 18%. L’enquête n’a pas été réalisée en Crimée et dans le Donbass.

Source : Russia religion news. Illustration : Religion en Ukraine