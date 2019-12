Dans un entretien accordé à Orthodoxie.com Sabine de Lalun, directrice de la Mutuelle Saint-Christophe, parle des relations avec les orthodoxes de France. La Mutuelle Saint-Christophe assurances, partenaire connu et reconnu des institutions chrétiennes et de leurs personnels, assure depuis plusieurs années différents structures et lieux orthodoxes en France en faisant bénéficier de ses services et de son expertise le plus grand nombre de personnes, physiques ou morales des juridictions orthodoxes. Cet engagement, envers et pour les orthodoxes, a abouti en 2018 à la signature d’un contrat diocésain avec la Métropole orthodoxe roumaine. Les contrats diocésains, réservés jusqu’alors à l’Église catholique, permettent d’adapter au périmètre d’activité de chaque diocèse les garanties « Responsabilité civile », « Individuelle accident » des assurés dans le cadre de leurs fonctions (y compris les bénévoles), l’assistance monde entier et des conseils juridiques. De plus, Sabine de Lalun revient aussi sur le partenariat privilégié avec Orthodoxie.com qui a permis aux orthodoxes de toutes les juridictions, à travers des conférences, ateliers de formation, expositions et salons du livre orthodoxe, de témoigner de leur présence en France.