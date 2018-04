Les Jeudis de Port-Royal avec le père Marc-Antoine Costa de Beauregard

Nous vous proposons un nouveau cycle de conférences donné par le père Marc-Antoine Costa de Beauregard intitulé « Les mots blessés du christianisme ».

Présentation :

« Quand on veut parler chrétien, quand on voudrait parler de la foi, quand on voudrait faire aimer ce et Celui qu’on aime, il y a des mots sur lesquels on butte – des mots ennemis, des mots mal vus, ou mal entendus, de mauvaise réputation, qui ne sentent pas bon, qui ne sont pas en odeur de sainteté...!

Essayons de réinventer ces mots, de nous réconcilier avec eux, de les (ré) évaluer: ‘tradition’, ‘obéissance’, ‘sacrifice’, ‘sexe’, ‘corps’, ‘religion’ - certains d’entre nous les chrétiens se bouchent déjà les oreilles! Pourtant, osons ! osons les prononcer : il a peut-être un sens passionnant à (re) découvrir ! ». Pour télécharger l'affiche sous format PDF, cliquez ICI !

La première conférence aura lieu le jeudi 3 mai prochain à 18h30 dans les locaux d'Orthodoxie.com au 286, rue Saint-Jacques Paris 5e. Entrée payante dans les limites des places disponibles: 5 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations: 06 17 86 32 96.