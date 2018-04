Pèlerinage en Terre Sainte 2018

L’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe organise à nouveau à l’automne 2018 un pèlerinage en Terre Sainte. Il aura lieu du 22 octobre au 1er novembre et permettra aux participants de découvrir les principaux lieux saints où s’est déroulé le mystère de notre salut et de participer à de nombreuses célébrations liturgiques à Nazareth, Bethléem et Jérusalem.

Ce pèlerinage aura lieu avec la bénédiction de l’archevêque Jean de Charioupolis, exarque patriarcal. L’organisation et la préparation ont été confiés comme les années précédentes au père Yannick Provost.

Vous trouverez ci-dessous de nombreuses photos des années précédentes 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017.

Le programme détaillé et les conditions d’inscription peuvent être téléchargés ici.