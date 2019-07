Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, réuni le 9 juillet à Valaam a pris les décisions suivantes, relativement au fonctionnement du Séminaire Sretensky à Moscou : « 1) Nommer le recteur par intérim du Séminaire Sretensky, le hiéromoine Silouane (Nikitine), recteur de l’Académie ecclésiastique de Saint-Pétersbourg et le libérer de ses fonctions actuelles. 2) Nommer S.E. l’archevêque de Vereïsk Ambroise recteur par intérim du Séminaire Sretensky, tout en conservant son poste de recteur de l’Académie ecclésiastique de Moscou 3) Élire le hiéromoine Silouane (Nikitine) évêque de Peterhof, vicaire du diocèse de Saint-Pétersbourg » (protocole 74) et : « Dans le but d’étudier la possibilité d’optimisation du processus éducatif dans les écoles ecclésiastiques susmentionnées [Académie ecclésiastique de Moscou et Séminaire Sretensky] et d’élever le niveau de coordination de leurs activités scientifiques et pédagogiques, constituer une commission constituée de l’archevêque de Vereïsk Ambroise, recteur de l’Académie ecclésiastique de Moscou, recteur temporaire du Séminaire ecclésiastique Sretensky, de l’archiprêtre Maxime Kozlov, président du Comité pour l’éducation de l’Église orthodoxe russe, de l’archiprêtre Nicolas Skourat, secrétaire du Conseil des études du Séminaire Sretensky. La commission présentera le rapport correspondant à S.S. le patriarche avant le 1er août de cette année » (Protocole 75). Le Séminaire Sretensky étant connu pour son haut niveau, cette décision « d’optimisation » a été mal reçue en Russie, où l’on considère que celle-ci a plutôt pour but la liquidation de ce Séminaire, dont la ligne conservatrice est bien connue. La lettre suivante est parue sur le site du monastère Sretensky :

« Chers frères et sœurs,

De tout cœur, nous remercions tous ceux qui, ces derniers jours, ne sont pas restés indifférents au sort du Séminaire Sretensky. Lire tant de paroles chaleureuses au sujet de notre établissement d’enseignement, est une grande joie pour nous. La semaine passée sont parues des séries entières d’appels et de lettres ouvertes adressés à Sa Sainteté le Patriarche Cyrille, voire même aux dirigeants du pays. Nous ne savons pas qui a composé et rédigé ces lettres ouvertes et ces pétitions. La pratique des lettres ouvertes ouvertes est absolument inacceptable pour nous, d’autant plus aux autorités civiles, pour exercer une pression sur la hiérarchie. Nous, étudiants, diplômés, et enseignants du Séminaire, avons exposé dans notre lettre, il y a quelques jours, la position que nous voulions rapporter à la commission et l’avons transmise à l’archevêque Ambroise. Nous demandons à tous ceux qui partagent et ne partagent pas nos vues sur l’avenir du Séminaire Sretensky, de garder paix et amour. Nos propos ont pour but la discussion de questions si importantes pour nous, dans le contexte de la décision du Saint-Synode « sur l’étude de la possibilité d’optimiser le processus éducatif » au Séminaire Sretensky. Nous nous confions entre les mains de Dieu et croyons que la hiérarchie prendra la décision qui apportera du bien à toute l’Église. Les étudiants et les élèves sortants du Séminaire Sretensky ».

Sources : Patriarcat de Moscou, Pravoslavie (dont photographie)