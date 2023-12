Aidez Orthodoxie.com !

Orthodoxie.com a été lancé au début de l’année 2005, par le père Jivko Panev et Christophe Levalois. Le site a montré au fil des années la qualité et le sérieux des informations diffusées. Celles-ci sont aujourd’hui lues et reprises, parfois traduites, dans tous les pays. Elles sont aussi très appréciées et réutilisées par-delà les frontières de l’orthodoxie, y compris dans les médias professionnels.

Pour faire vivre le site, il est possible de s’abonner au site, ce qui donne accès à plus de 25 000 articles couvrant le monde orthodoxe ainsi plus de 1000 vidéos (conférences, reportage, entretiens…). La petite équipe de bénévoles assure la traduction de 12 langues : grec, anglais, allemand, russe, roumain, bulgare, serbe, macédonien, arabe, tchèque, slovaque et polonais.

Orthodoxie.com a aussi réalisé des interviews (écrite ou vidéos) avec des personnalités orthodoxes : les patriarches de Géorgie, de Russie, d’Antioche, des théologiens et des acteurs de l’orthodoxie.

En outre, Orthodoxie.com avec différents partenaires : l’Institut Saint-Serge, l’Institut catholique de Paris, le Collège des Bernardins, KTO, Radio Notre-Dame, La Mutuelle Saint-Christophe a organisé des conférences, des expositions et trois salons de livre orthodoxe.

La période des fêtes de la Nativité du Seigneur et le nouvel an est l’occasion de vous demander de nous aider de plusieurs façons. Cette aide est pour nous indispensable :

Vous pouvez vous abonner en ligne ou proposer à quelqu’un de le faire ou encore offrir un abonnement à un proche. L’abonnement ne coûte que 34 centimes d’euros par jour. Si vous avez une activité professionnelle où vous proposez des services qui pourraient être utiles à nos lecteurs, vous pouvez acheter un emplacement publicitaire (nous contacter pour plus de détails). Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don à notre Fonds de dotation pour la connaissance du monde orthodoxe. Les particuliers qui consentent des dons au profit du fonds de dotation peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) à hauteur de 66 % du montant des versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent quant à elles bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant de leurs versements, dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires.

Parmi nos projets pour l’année 2024 : la création d’un studio de télévision et d’une web-tv.

Faites vivre la présence orthodoxe sur les médias, aidez Orthodoxie.com !