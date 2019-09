Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », Éditions des Syrtes, Genève, 2019, 493 p.

Le Père Georges Florovsky (1893-1979), après quelques années d’enseignement à Prague et à Paris, fit la plus grande partie de sa carrière aux États Unis où il enseigna dans les plus prestigieuses universités (Harvard, Cambridge, Princeton…). Unissant une vaste érudition, un attachement profond à la tradition ecclésiale, un souci de répondre aux problèmes contemporains et un sens aigu du dialogue avec les autres confessions chrétiennes, il est considéré comme l’un des plus importants théologiens orthodoxes de notre temps.

En France pourtant, son œuvre volumineuse, écrite majoritairement en russe et surtout en anglais, n’a que très peu été traduite.

En proposant vingt-cinq de ses articles en traduction française totalisant 340 pages, ce volume entend combler cette lacune.

Ces articles sont centrés sur deux thèmes majeurs de la pensée de Florovsky : la nature de la théologie (et donc la façon dont elle doit être pratiquée) et la nature de l’Église. Ces deux thèmes sont eux-mêmes axés sur la notion de Tradition, laquelle tient dans l’œuvre de l’auteur une place essentielle et fait l’objet d’une conception renouvelée où l’indispensable référence aux Pères se conjugue avec la nécessité de répondre de manière adaptée aux besoins de chaque époque. Divers thèmes connexes sont également abordés: le lien de la théologie avec la Révélation et avec la vie liturgique et spirituelle dans l’Église; la catholicité de l’Église; l’Église comme réalité communautaire; le statut du dogme; le statut des Conciles; le statut de l’Écriture et les relations de l’Ancien et du Nouveau Testament; le vrai sens de l’œcuménisme…

Écrits entre 1927 et 1967, ces articles gardent un caractère actuel, car les problèmes qu’ils ont affrontés continuent à exister, et les solutions qu’ils proposent sont toujours pertinentes.

Ils sont précédés d’une longue introduction de Jean-Claude Larchet qui constitue un livre en soi (de 144 pages). Après une présentation détaillée de la vie de Florovsky, cette étude analyse les principaux thèmes de son œuvre tels qu’ils apparaissent dans les articles sélectionnés, précise, à leur sujet, le sens de la pensée du grand théologien, et évalue l’influence de celui-ci au cours des cinquante dernières années. Cette introduction remet les pendules à l’heure sur bien des points: les relations de Florovsky avec le P. Serge Boulgakov et son évaluation critique de la sophiologie; sa prétendue appartenance à « l’École de Paris »; ses relations difficiles avec l’Institut Saint-Serge, puis avec le P. Alexandre Schmemann à Saint-Vladimir; sa conception de l’œcuménisme; la situation des grands théologiens orthodoxes de son époque et de leurs successeurs actuels par rapport à son projet de synthèse néo-patristique…

