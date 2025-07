Le patriarche œcuménique Bartholomée, a reçu mardi 8 juillet 2025, au Phanar, plus de 80 enfants ukrainiens accompagnés par le consul général de leur pays à Constantinople, l’honorable M. Roman Nedilskyi. À cette occasion il s’est adressé aux enfants :: « Dès le premier instant de cette guerre horrible, je me suis dressé devant le monde entier et j’ai dit : ceci est mal, ceci est injuste, ceci est diabolique.

