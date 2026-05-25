(Re)voir le documentaire « Un patriarche à l’Académie »

Le 30 mars 2026, sous la Coupole du Palais de l’Institut de France, le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ a pris place au fauteuil nᵒ 2 de l’Académie des sciences morales et politiques, le fauteuil du pape Benoît XVI. Orthodoxie sur France 2 vous invite à revivre cet événement exceptionnel : les discours de réception, les interviews de Bernard Stirn (secrétaire perpétuel) et Nicolas Grimal (académicien et archonte protonotaire du Patriarcat œcuménique) et le discours du patriarche lui-même, sur les deux Rome, sur l’écologie, sur la vérité à l’heure de l’intelligence artificielle.

Nous vous invitons à voir le documentaire, produit par le père Jivko Panev.

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