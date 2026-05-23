« Apprendre par cœur l’Évangile » : Luc 15, 4-10, la brebis perdue et la drachme perdue

Par ces petites histoires joyeuses, le Seigneur enseigne que non seulement Dieu accueille ceux qui se sont perdus, mais qu’en plus, Lui-même, le Seigneur, s’applique à les trouver, payant de sa propre personne.

Ce disant, il répond aux pharisiens, ces « justes » qui, dans les versets précédents, exprimaient leur mépris pour les fréquentations de « bas étage » de Jésus. Les anges, eux, se réjouissent.

À noter : les drachmes sont des pièces de monnaie. Pour conserver en sécurité ce qui constitue leur propre pécule, les femmes portaient sur elles ces pièces de valeur, arrangées en colliers ou cousues à leurs coiffes (voir la photo en fin de vidéo).

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