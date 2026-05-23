Une rencontre entre orthodoxes et juifs du 9 au 12 juillet à Strasbourg

L’association « Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs » organise une rencontre du 9 au 12 juillet à Strasbourg sur le ...
Ce texte propose une lecture théologique et anthropologique des récits deprostituées converties, en y introduisant la figure de Thaïs. Il ...
Après-fête de l’Ascension Saint Michel, évêque de Synades en Phrygie, confesseur (831) ; sainte Marie de Cléopas (Ier s.); saint ...
Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir une grande fête de l’annéechrétienne : l’Ascension du Christ.Célébrée quarante jours après Paques, cette ...
Jour de jeûne Après-fête de l’Ascension Saint Basilisque, évêque de Comanes, martyr à Amasée dans le Pont (vers 312) ; ...
Jour de jeûne Après-fête de l’Ascension Transfert des reliques de saint Nicolas le Thaumaturge à Bari (1087). Saint prophète Isaïe ...
Ce texte présente la figure majeure de Marie l’Égyptienne comme archétype de la conversion radicale. Après une jeunesse marquée par ...
Le 30 mars 2026, le patriarche œcuménique Bartholomée Iᵉʳ a été officiellement installé comme membre associé étranger de l’Académie des ...
Le chœur russe de Paris Znamenie, sous la direction d’Ekaterina Anapolskaya, donnera son prochain concert le dimanche 31 mai 2026 ...
ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR Saint Jean le Théologien, apôtre et évangéliste (98-117) ; saint Arsène le Grand, ermite au désert ...