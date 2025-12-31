L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 28 décembre, était consacrée au père Alexandre Men avec pour invité le père Jean Guaita, traducteur d’un des livres du père Alexandre, Jésus, le maître de Nazareth. Présentation : « Une émission sur le père Alexandre Men, prêtre orthodoxe né en 1935 et mort assassiné en 1990, une grande figure de l’orthodoxie au 20e siècle, que l’on connaît souvent par une phrase célèbre qui vient de lui « Le christianisme ne fait que commencer ». La personnalité exceptionnelle du P. Alexandre Men ; les grandes étapes de sa vie ; les points importants et l’actualité de sa pensée ; l’héritage du P. Alexandre : ses livres et le souvenir vivant qu’il a laissé en Russie ou ailleurs. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.