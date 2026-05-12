Bande-annonce : « Sur les épaules de géants », jeudi 14 mai sur France 2 à 9 h 30

Traduire les Pères de l’Église, c’est une responsabilité qui ne se délègue pas : rendre accessible, dans la langue de Montaigne, la pensée de Jean Chrysostome, de Basile le Grand, de Maxime le Confesseur. Des hommes et des femmes ont consacré leur vie à ce travail, siècle après siècle, pour que les voix de l’Église primitive ne s’éteignent pas. Ce documentaire raconte cette transmission.

À Lyon, Guillaume Bady, directeur des Sources chrétiennes, ouvre les portes de l’atelier. Manuscrits anciens, éditions critiques, grec et français en regard, apparat de notes : on voit, page après page, le geste de l’éditeur, collationner, comparer, trancher, et comment un texte vieux de seize siècles devient une édition rigoureuse et fidèle.