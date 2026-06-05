« Orthodoxie » (France-Culture) : « Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence »

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« Orthodoxie » (France-Culture) : « Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 31 mai, avait pour titre : « Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence ». Présentation : « Entretien avec Jean-Paul Lefebvre-Filleau, prêtre orthodoxe, à propos de son ouvrage « Jésus Christ. Les preuves historiques de son existence » (DDB, 2026, 352 pages, 19,90 euros), une reprise de toutes les sources qui attestent que Jésus Christ n’est pas un personnage fictif mais qu’il fait partie de l’histoire Ce livre est une réponse à ceux qui nient l’existence historique de Jésus ; brève présentation de l’ouvrage ; la véracité des récits évangéliques ; arguments tirés de la littérature païenne (Flavius Joseph, Suétone, Tacite) et de la littérature juive. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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