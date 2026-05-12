Les primats des Églises locales félicitent le patriarche Shio III pour son élection

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Les primats des Églises locales félicitent le patriarche Shio III pour son élection

Les primats des Églises orthodoxes locales ont adressé leurs félicitations officielles au 142ᵉ catholicos-patriarche de toute la Géorgie nouvellement élu, Shio III. Dans leurs messages, les hiérarques ont relevé la portée historique de l’élection de Shio comme patriarche, souligné les anciennes racines apostoliques de l’Église géorgienne et exprimé l’espoir que se maintienne la continuité de l’orientation spirituelle du patriarche Ilia II. Église orthodoxe de Chypre L’archevêque Georges de Chypre a

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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