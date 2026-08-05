Le patriarche Bartholomée a reçu le chef du gouvernement d’Abkhazie en exil et a annoncé la venue prochaine au Phanar du Catholicos-patriarche de Géorgie

Le mardi 4 août 2026, le Patriarche œcuménique Bartholomée a rencontré M. Giorgi Jincharadze, chef du gouvernement en exil de la République autonome d’Abkhazie. Lors de la rencontre, ils ont eul’occasion de discuter des questions actuelles. M. Jincharadze a évoqué l’émotion suscitée dans lepeuple par l’initiative de Sa Toute-Sainteté de se rendre à Tbilissi pour l’office des funérailles du défunt archevêque de Mtskheta et de Tbilissi, métropolite de Bitchvinta et d’Abkhazie et catholicos-patriarche de toute la Géorgie, Élie II. Sa Toute-Sainteté a évoqué à nouveau la personnalité du défunt patriarche et la bonne communication avec son

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