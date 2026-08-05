Fête patronale de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine de Varsovie

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Fête patronale de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine de Varsovie

Le 4 août, l’Église orthodoxe célèbre selon l’ancien calendrier Marie-Madeleine, l’égale-aux-apôtres, qui fut l’une des premières à annoncer la Résurrection du Christ. Pour la paroisse de Varsovie, sur la rive droite de la Vistule, ce jour revêt une signification particulière, car sainte Marie-Madeleine est la sainte protectrice céleste de la cathédrale métropolitaine de Varsovie, l’église principale de l’Église orthodoxe polonaise. Depuis plus d’un siècle, la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine est restée le

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