Fête patronale de la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine de Varsovie

Le 4 août, l’Église orthodoxe célèbre selon l’ancien calendrier Marie-Madeleine, l’égale-aux-apôtres, qui fut l’une des premières à annoncer la Résurrection du Christ. Pour la paroisse de Varsovie, sur la rive droite de la Vistule, ce jour revêt une signification particulière, car sainte Marie-Madeleine est la sainte protectrice céleste de la cathédrale métropolitaine de Varsovie, l’église principale de l’Église orthodoxe polonaise. Depuis plus d’un siècle, la cathédrale Sainte-Marie-Madeleine est restée le

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.