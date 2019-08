8 août

Carême de la Dormition

Après-fête de la Transfiguration de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Saint Émilien, évêque de Cyzique, confesseur (vers 820) ; saint Myron, évêque de Crète, thaumaturge (vers 350) ; saints Eleuthère et Léonide, martyrs à Constantinople ; saint Séver, prêtre en Gaule (Vème s.) ; saint Liébaud, abbé-fondateur de Saint-Benoît-sur-Loire (650) ; saint Mommole, abbé de Fleury (vers 678) ; sainte Sigrade, veuve à Soissons (680) ; saint Grégoire l’iconographe, des Grottes de Kiev (XIIème s.) ; saint Grégoire le Sinaïte (XIVème s.) ; saint néomartyr Tryantaphyllos de Zagora (1680) ; saint néomartyr Anastase de Thessalonique (1794) ; saint Euthyme, abbé du monastère de saint Jean Baptiste (1804) ; saints nouveaux martyrs de Russie : moine Joseph Baranov (1918) ; Nicolas Choumkov, prêtre (1937) ; Nicodème, archevêque de Kostroma (1938).

SAINT ÉMILIEN [1]

Notre saint Père Émilien fut d’abord moine au monastère fondé par saint Taraise [25 fév.], où il brilla dans les œuvres de la vertu. Quelque temps après ses amis et compagnons d’ascèse, saint Michel de Synnades [23 mai] et saint Théophylacte de Nicomédie [8 mars], il fut à son tour élevé à la dignité épiscopale, et prit la succession du métropolite de Cyzique, Nicolas (après 788). Il se montra un fidèle économe de la grâce divine, et se distingua tant par sa charité que par la douceur de ses mœurs. Lors de la conférence sur la vénération des saintes icônes, convoquée au palais par l’empereur Léon V, en 815, saint Émilien interpella le souverain hérétique et lui dit que si la question des dogmes était d’ordre strictement ecclésiastique, elle devait se traiter à l’église et non devant les autorités civiles. À la suite de cette courageuse confession de foi, il fut exilé. C’est au terme d’environ cinq années d’épreuves, qu’il périt, croit-on, assassiné par les agents de l’empereur et alla rejoindre au ciel la cour des saints martyrs triomphants.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de la Transfiguration, ton 7

Tu t’es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu, laissant tes Disciples contempler ta gloire-autant qu’ils le pouvaient: fais briller aussi sur les pécheurs que nous sommes ton éternelle clarté, par les prières de la Mère de Dieu; Source de lumière, gloire à toi.

Tropaire de saint Émilien, ton 1

L’image du Verbe, tu l’as fait briller, pontife Émilien, par la droiture de ta vie; et de l’icône du Christ incarné tu as enseigné la vénération pieusement; c’est pourquoi nous t’honorons comme pasteur et comme confesseur en chantant: Gloire à celui qui t’a donné ce pouvoir, gloire à celui qui t’a couronné, gloire à celui qui accorde à tous, par tes prières, le pardon.

Kondakion de saint Émilien, ton 3

En généreux champion de la sainte Trinité te chante et glorifie, Emilien, l’Eglise pour laquelle tu as souffert et nous vénérons ta mémoire sacrée: de l’assaut du paganisme veuille délivrer tes serviteurs.

Kondakion de la Transfiguration, ton 4

Sur la montagne tu t’es transfiguré et tes Disciples contemplèrent ta gloire, ô Christ notre Dieu, pour autant qu’ils le pouvaient, afin qu’en te voyant sur la croix ils comprennent que ta Passion était voulue et proclament à la face du monde que tu es en vérité le reflet de la splendeur et de la gloire du Père.

ÉPÎTRE DU JOUR

1 Cor X, 28-XI, 7

Si quelqu’un vous dit : Ceci a été offert en sacrifice ! N’en mangez pas, à cause de celui qui a donné l’avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l’autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d’une chose dont je rends grâces ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m’efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu’ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef : c’est comme si elle était rasée. Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile. L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme.

ÉVANGILE DU JOUR

Matth. XVI, 24-28

Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu le Fils de l’homme venir dans son règne.

[1] Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras.