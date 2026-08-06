De Rybinsk à la Côte d’Azur : le voyage d’une icône de saint Théodore Ouchakov

Par Anastasiia Lutcenko

Chaque icône a une histoire.

Certaines demeurent dans les églises pour lesquelles elles ont été créées. D’autres franchissent les frontières, emportant avec elles non seulement le travail d’artisans talentueux, mais aussi les prières, la gratitude et les espérances de ceux qui les ont fait naître.

L’icône de saint Théodore Ouchakov, le juste guerrier, qui occupe aujourd’hui une place d’honneur dans la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, appartient à cette seconde catégorie.

Son voyage a commencé à plus de 3 000 kilomètres de Nice, dans la cité historique de Rybinsk, sur la Volga, et s’est achevé sur la Côte d’Azur le 16 novembre 2025, lorsqu’elle fut solennellement présentée à la cathédrale devant le clergé, les paroissiens et les invités.

Mais la véritable histoire de cette icône ne se mesure pas en kilomètres.

Elle relie un officier de marine du XVIIIᵉ siècle, un philanthrope russe établi à Monaco, des iconographes et des artisans de province en Russie, ainsi que l’une des plus belles cathédrales orthodoxes d’Europe occidentale. C’est une histoire de mémoire, de foi et de gratitude, mais aussi de ces voies inattendues par lesquelles des vies séparées par les siècles peuvent se trouver intimement liées.

Chaque année, le 5 août, l’Église orthodoxe commémore la canonisation de saint Théodore Ouchakov. Plus de deux siècles après sa mort, il demeure l’une des figures les plus remarquables que l’Église ait jamais glorifiées : un amiral invaincu, dont les plus grandes victoires sont restées dans les mémoires non seulement pour leur éclat militaire, mais aussi pour les vertus chrétiennes qui guidaient chacune de ses décisions.

L’arrivée de son icône à Nice a donc représenté bien davantage que l’aboutissement d’une commande artistique.

Elle a ouvert un nouveau chapitre d’une histoire qui continue d’inspirer bien au-delà des mers qu’il sillonna autrefois.

Né en 1745 dans une famille de petite noblesse, près de l’actuelle ville de Rybinsk, Théodore Ouchakov entra dans la marine impériale russe à une époque de profondes transformations, alors que la Russie s’affirmait comme l’une des nouvelles puissances maritimes de l’Europe. Dès ses débuts, il se révéla un chef préférant l’initiative aux conventions rigides.

Alors que nombre d’amiraux de son temps s’en remettaient à des lignes de bataille strictement ordonnées, il privilégiait la vitesse, la souplesse et les manœuvres décisives. Il faisait confiance au jugement de ses officiers, encourageait l’initiative personnelle et estimait que la discipline devait inspirer la confiance plutôt que la peur.

Les résultats devinrent légendaires.

Au cours de sa carrière, Ouchakov livra quarante-trois combats navals sans subir une seule défaite. Aucun navire placé sous son commandement ne fut perdu au combat et, selon les témoignages contemporains, aucun de ses marins ne tomba aux mains de l’ennemi.

Ses victoires sur la flotte ottomane consolidèrent la position de la Russie en mer Noire, tandis que sa campagne méditerranéenne culmina avec la libération de Corfou en 1799 — une opération que les historiens militaires considèrent encore comme l’un des plus remarquables exploits navals de son temps.

Pourtant, les succès militaires ne suffisent pas à expliquer pourquoi son nom continue d’être honoré plus de deux siècles plus tard.

Bien des chefs de guerre ont remporté des victoires. Très peu sont devenus saints.

Ceux qui servirent sous les ordres d’Ouchakov gardèrent le souvenir de l’humanité avec laquelle il exerçait son commandement. Les témoignages de l’époque décrivent un chef qui refusait toute cruauté inutile, prenait personnellement soin des marins blessés et considérait que l’autorité impliquait la responsabilité de protéger ceux qui lui étaient confiés.

Cette conviction se manifesta avec une force particulière lors de la terrible épidémie de peste à Kherson.

Au lieu de se tenir à l’écart du danger, Ouchakov organisa de strictes mesures de quarantaine, assura à ses équipages ravitaillement et soins médicaux, et demeura aux côtés des hommes placés sous son commandement.

Son action durant l’épidémie fut reconnue comme un service exceptionnel : elle montrait que préserver des vies pouvait être aussi important que remporter des batailles.

Après avoir quitté la marine, Ouchakov s’installa près du monastère de Sanaksar, où il consacra les dernières années de sa vie à la prière, aux œuvres de charité et au service de son prochain.

Ce n’était plus l’amiral couvert de gloire que découvraient ses visiteurs, mais un homme dont l’autorité s’exprimait par l’humilité plutôt que par le rang, et dont la foi façonnait chaque aspect de la vie quotidienne.

Lorsque l’Église orthodoxe russe le canonisa en 2001, elle reconnut en lui bien davantage qu’un commandant militaire d’exception.

Elle honora une vie dans laquelle le courage était inséparable de la compassion, la discipline de la miséricorde et la victoire de l’humilité.

Bien que saint Théodore Ouchakov soit vénéré comme l’un des plus grands commandants navals de Russie, son histoire appartient autant à la Méditerranée qu’aux rives de la Volga.

C’est là, dans les dernières années du XVIIIᵉ siècle, que sa renommée dépassa les frontières de l’Empire russe. Ses victoires sur la flotte ottomane et la libération de Corfou en 1799 remodelèrent le paysage politique de la Méditerranée orientale et lui valurent le respect de ses alliés comme de ses adversaires.

Plus de deux siècles plus tard, les traces de cette histoire demeurent.

Un monument à l’amiral Ouchakov se dresse à Villefranche-sur-Mer, toute proche, face aux mêmes eaux où naviguèrent jadis les escadres russes. À quelques kilomètres de là, la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas est devenue l’un des symboles les plus durables des liens historiques entre la Russie et la Côte d’Azur.

Édifiée au début du XXᵉ siècle pour la communauté russe grandissante de Nice, la cathédrale continue d’accueillir non seulement des chrétiens orthodoxes venus de toute l’Europe, mais aussi des milliers de visiteurs qui viennent admirer l’un des monuments architecturaux emblématiques de la ville.

Pour ses paroissiens, cependant, la cathédrale Saint-Nicolas est bien davantage qu’un monument historique. C’est une église vivante, où les baptêmes, les mariages et les offices de commémoration des défunts scandent le rythme de l’existence, et où l’on vient chercher réconfort, force et espérance dans les moments de joie, de peine et d’incertitude.

C’est également là que Mikhaïl Nefedov, philanthrope russe établi à Monaco, découvrit que sa propre vie pouvait recommencer.

« Je n’aurais jamais imaginé prendre un jour part à une telle aventure, se souvient-il. Tout est parti d’un simple désir de rendre grâce. »

Il y a plusieurs années, il franchit pour la première fois les portes de la cathédrale Saint-Nicolas à l’un des moments les plus sombres de son existence.

« Je suis venu ici avec un fardeau devenu impossible à porter, confie-t-il à voix basse. Je luttais contre une dépendance. Ma vie en était arrivée à un point où je ne voyais plus aucune issue. »

Il marque une pause avant de poursuivre.

« C’est ici que j’ai véritablement appris à prier. Pour la première fois, j’ai compris que je n’affrontais pas seul mes problèmes. J’ai trouvé l’espérance — et, avec elle, la force de recommencer. »

La cathédrale marqua un tournant dans sa vie. C’est là que commença son rétablissement, que le désespoir céda peu à peu la place à la foi, et que la gratitude fit naître en lui le désir de donner à son tour.

« Mes parents étaient médecins de la Croix-Rouge. Ils ont servi au Yémen et en Éthiopie, soignant les personnes sans demander qui elles étaient, d’où elles venaient ni ce qu’elles croyaient. Les voir agir ainsi lorsque j’étais enfant m’a appris que la miséricorde ne connaît pas de frontières. »

Des années plus tard, en lisant la vie de saint Théodore Ouchakov, un épisode le toucha plus profondément que tous les récits des victoires navales de l’amiral.

Lors de l’épidémie de peste à Kherson, Ouchakov organisa les mesures de quarantaine, veilla à ce que ses marins reçoivent nourriture et soins médicaux, et refusa d’abandonner ceux qui lui avaient été confiés, malgré le risque personnel.

« À mes yeux, dit Nefedov, cela nous en apprend bien davantage sur l’homme que n’importe quelle victoire militaire. »

« Il est facile d’admirer un commandant invaincu. Il est beaucoup plus difficile de saisir la grandeur de quelqu’un qui n’a jamais cessé de prendre soin des autres. »

Sa gratitude envers la cathédrale avait déjà inspiré un premier don important.

En 2017, avec la bénédiction de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, le métropolite Méthode remit à la cathédrale Saint-Nicolas une icône réalisée par les frères du monastère Vyssotski de Serpoukhov. Avant de prendre la route de la France, elle fut bénie par le père Igor Balabanov devant l’icône miraculeuse de la Mère de Dieu vénérée dans ce monastère.

Pour Nefedov, cette image devint indissociable de sa propre histoire.

« Elle est devenue une icône de l’espérance, explique-t-il. Pendant mon rétablissement en Russie, nous avons prié devant elle à de nombreuses reprises. Lorsque je me suis ensuite installé à Monaco, j’ai compris combien il serait important que les fidèles de la Côte d’Azur puissent eux aussi trouver devant elle un lieu de prière. »

L’arrivée de l’icône renforça la vie spirituelle de la paroisse, mais elle fit aussi germer une autre idée.

Si la cathédrale était devenue un lieu d’espérance pour tant de personnes, peut-être devait-elle également recevoir une icône de saint Théodore Ouchakov — l’amiral dont le courage s’alliait à l’humilité et dont les victoires ne furent jamais remportées au détriment de son humanité.

« Je crois que Dieu réunit les personnes lorsqu’une œuvre doit véritablement être accomplie. Tous ceux qui ont pris part à ce projet sont arrivés exactement au bon moment. Je prie, ajoute doucement Mikhaïl, pour que quiconque se tiendra devant cette icône — quel que soit le fardeau qu’il porte — découvre ce que j’ai trouvé ici. Car il suffit parfois d’une prière pour changer toute une vie. »

Une fois la décision prise, le projet réunit des personnes dont les savoir-faire s’inscrivaient dans des siècles de tradition artistique orthodoxe.

La réalisation de l’icône fut confiée à Sergueï et Alla Smirnov, artistes de Rybinsk dont le travail dans le domaine de l’iconographie et de l’art sacré est reconnu dans toute la Russie.

Pour les Smirnov, cette commande revêtait une signification particulière.

« Nous savions que cette icône était destinée à la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, explique Sergueï Smirnov. Cela seul nous imposait une responsabilité particulière. La cathédrale est l’un des symboles spirituels de la présence orthodoxe russe en Europe occidentale. »

Cette œuvre exigeait bien davantage qu’une parfaite maîtrise technique.

Conformément aux traditions de l’iconographie orthodoxe, chaque étape — de la préparation de la planche de bois à l’application des pigments et de la feuille d’or — fut réalisée à la main et accompagnée par la prière.

« Une icône n’est jamais une simple peinture, explique Smirnov. Elle n’a pas seulement pour vocation de représenter un saint, mais aussi d’inviter à la prière. »

Alla Smirnova estime qu’une icône ne commence véritablement sa vie qu’après avoir rejoint l’église pour laquelle elle a été créée.

« Notre travail s’achève lorsque l’icône quitte l’atelier, dit-elle. Sa vraie vie commence lorsque des fidèles se tiennent devant elle avec foi, gratitude ou espérance. »

Une fois le dernier coup de pinceau posé, l’icône entreprit son long voyage de la Volga à la Méditerranée.

Une tâche importante restait toutefois à accomplir.

Pour parachever ce don, le maître restaurateur Ivan Aniskin fut chargé de réaliser un reliquaire destiné à recevoir une relique de saint Théodore Ouchakov.

Pour Aniskin, dont le travail est depuis longtemps consacré à la restauration et à la conservation des trésors ecclésiastiques, cette commande exigeait à la fois une grande précision artistique et un profond respect de la tradition orthodoxe.

« Un reliquaire ne doit jamais attirer l’attention sur lui-même, explique-t-il. Il est au service de la relique. Tout doit former un ensemble harmonieux. »

S’inspirant du caractère architectural de la cathédrale Saint-Nicolas, il conçut un écrin élégant qui s’accorde avec l’icône sans jamais l’éclipser. Chaque détail décoratif fut façonné à la main, dans un équilibre entre raffinement et sobriété.

Lorsque le reliquaire fut enfin intégré à l’icône, les mois de travail du clergé, des artistes, des artisans et des bienfaiteurs convergèrent dans une même offrande.

Le voyage commencé à Rybinsk approchait désormais de sa destination.

Le 16 novembre 2025, les cloches de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas accueillirent les paroissiens venus participer à une célébration que beaucoup attendaient depuis des mois.

Le clergé, les bienfaiteurs, les artistes et les membres de la paroisse se rassemblèrent pour assister à la présentation de l’icône achevée de saint Théodore Ouchakov, le juste guerrier — un don né des efforts conjugués de personnes vivant en Russie et en France.

En recevant ce don, le père Andreï Eliseev, doyen de la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice, rappela à l’assemblée que l’Église honore saint Théodore Ouchakov non seulement parce qu’il fut un commandant naval d’exception, mais parce qu’il demeura fidèle au Christ tout au long de sa vie.

« On associe souvent la sainteté aux monastères ou aux déserts, déclara le père Andreï. Saint Théodore nous rappelle qu’elle est également possible au cœur des responsabilités, du service public et des décisions difficiles. Il a accompli son devoir avec courage, sans jamais permettre au pouvoir de l’emporter sur la compassion. »

Évoquant la signification de la nouvelle icône, il ajouta :

« Toute icône devient partie intégrante de la vie d’une paroisse. Des fidèles se tiendront devant elle dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Certains viendront chercher des réponses. D’autres viendront simplement prier. J’espère que saint Théodore Ouchakov deviendra pour eux non seulement une figure historique, mais un exemple vivant de foi, d’humilité et de fermeté. »

Le père Andreï exprima également sa gratitude envers tous ceux qui avaient contribué à mener le projet à son terme.

« Cette icône est le fruit de nombreuses mains et de nombreux cœurs. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont offert leur temps, leurs talents et leur générosité. Ensemble, ils ont fait à notre cathédrale un don dont bénéficieront les générations futures. »

À l’issue de la divine liturgie, l’icône fut portée jusqu’à l’emplacement qui lui était destiné dans la cathédrale. Les premiers paroissiens s’avancèrent en silence pour la vénérer. D’autres restèrent simplement à leur place, contemplant le visage serein du saint dont l’histoire avait voyagé des rives de la Volga jusqu’aux rivages de la Méditerranée.

Chaque année, l’Église orthodoxe commémore la canonisation de saint Théodore Ouchakov.

Depuis le 16 novembre 2025, son icône se trouve dans la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice. Chaque jour, de nouveaux visages s’arrêtent devant elle. Le voyage depuis Rybinsk est achevé. Tout le reste continue de s’écrire.