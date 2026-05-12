RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un regard sur Marie

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RCF Aix-Marseille : Les apocryphes chrétiens – Un regard sur Marie

Les apocryphes non gnostiques consacrent à la Vierge Marie un ensemble de traditions d’une grande beauté spirituelle.
Le Protévangile de Jacques raconte sa naissance miraculeuse, son entrée au Temple et son mariage providentiel avec Joseph. Ces récits soulignent sa pureté absolue et la grâce particulière qui l’accompagne dès l’enfance. D’autres textes évoquent la Nativité du Christ avec des détails merveilleux, la fuite en Égypte et la vénération des mages.
Autour de la Passion, Marie devient la Mère souffrante, unie à la douleur rédemptrice de son Fils.
Dans les récits de la Dormition de Marie (le Transitus Mariae), elle s’endort dans la paix, et le Christ vient lui-même accueillir son âme.
Ces écrits ont profondément influencé la liturgie, l’art et la théologie mariale, donnant naissance à la fête de l’Assomption.

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